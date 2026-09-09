Kocaeli’de motosiklet tamiri yapan bir iş yerinde yaşanan olay, emek ve vefanın güzel bir örneği oldu. İş yerinde çırak olarak çalışan Ahmet, ustasının dükkândan ayrılmasının ardından çalışmalarına devam ederek iki motosikletin montajını tamamladı.

Usta, akşam saat 21.00 sıralarında iş yerinden ayrılırken Ahmet’e dükkânı kapatıp eve gitmesini söyledi. Ancak genç çırak, tamamlanması gereken işleri olduğunu belirterek çalışmaya devam etti.

Güvenlik kameralarını daha sonra kontrol eden usta, Ahmet’in kendisinin ayrılmasının ardından da iş başında olduğunu fark etti. Görüntülerde gencin gece saatlerine kadar motosikletlerin montajıyla uğraştığını gören usta, bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Ahmet’in iki motosikletin montajını tamamladıktan sonra ancak gece 01.30 sıralarında iş yerinden ayrıldığı görüldü. Üstelik genç çırak, sabah saat 09.00’da yeniden dükkânı açacaktı.

Çalışkanlığını doğum gününde ödüllendirdi

Çırağının gösterdiği özveriden etkilenen usta, Ahmet’in emeğini unutmadı. Genç çalışanın daha önce kendisinden taksitle satın aldığı motosikletin kalan borcunu silen usta, aracı doğum günü hediyesi olarak Ahmet’e verdi.

Usta, hazırladığı sürprizi cep telefonu kamerasına kaydederken çırağına duyduğu gururu şu sözlerle anlattı:

“Ahmet, gecenin 01.30’unda benden habersiz dükkânda çalışıyor. Saat 21.00’de dükkândan çıktım. Ahmet’e de dükkânı kapatıp gitmesini söyledim. Ben çıktıktan sonra iki motorun montajını yapmış. Gece 01.30 olmuş, hâlâ çalışıyor.”

Usta, genç çırağının sabah yeniden iş başı yapacağını hatırlatarak motosikleti artık tamamen onun olduğunu söyledi.

“Ahmet, benden satın aldığın o motoru sana doğum günü hediyesi ettim oğlum. Al, tepe tepe kullan. Hayırlı olsun. Doğum günün de kutlu olsun aslanım benim. Hak ediyorsun sen, aferin sana, helal olsun.”

Yaşanan olay, iş hayatında gösterilen özverinin ve emeğin karşılığının yalnızca maddi değil, manevi açıdan da ne kadar anlamlı olabileceğini ortaya koydu.