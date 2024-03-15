Gürok Grup; Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu. Kadınların çalışma yaşamının her kademesinde yer almalarını destekleyen Gürok Grup, bu alanda çalışmaya devam edecek.

Esin Güral Argat : “Toplumsal cinsiyet eşitliği için her alanda bir zihniyet dönüşüm gerekiyor”

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için eğitimden, iş hayatına, kamusal alandan medya ve iletişim kanallarına kadar her alanda kadınların güçlenmesinin, var oluşlarının ve kişisel gelişimlerinin desteklendiği bir zihniyet dönüşümüne girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekosistemin bir parçasıysan, ekosistemin tamamını destekleyici ve bütünleyici adımlar atmaya özen göstermek gerekiyor. İş insanlarının bu konuda dertlenmeleri gerektiğini düşünüyorum. İş dünyası liderlerinin toplumsal konulara duyarlılık gösterip, sorunları dert etmeleri, bu yolda çözüme odaklanmaları ve değer yaratmaları gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Gürok Grup olarak, değişim için işe kendimizden başlamamız gerektiğini biliyoruz”

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat şöyle konuştu: “Gürok Grup olarak, bu değişim için işe kendimizden başlamamız gerektiğini biliyoruz. Grubumuzun ‘dünya için sınırsız düşün, toplum için cesur davran, insan için iyi yap’ olan sürdürülebilirlik mottosu ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem şirketlerimizde hem de faaliyet gösterdiğimiz lokasyon ve sektörlerde en üst seviyede gerçekleşebilmesi için çalışıyor, öncü rol üstleniyoruz. Birimizi geride bırakırsak hiçbirimiz ileri gidemeyiz, o nedenle hiçbir kız çocuğu ve kadın geride kalmamalı inancıyla hepimiz birlikte ilerlemek üzere kadınların güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz.”

Gürok Grup tüm şirketlerinde yüzde 50 kadın istihdamını hedefliyor

Kapsayıcı, eşitlikçi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen çalışma anlayışı ile kadın çalışanlara şirketin her alanında yer veren Gürok Grup ve markalarının, yönetici seviyesindeki çalışanların yüzde 34’ünü kadınlar oluşturuyor. Bu oran Türkiye’deki üst düzey kadın istihdam oranından yüksek olsa da Gürok Grup, her yıl bu oranları artırma hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Gürok Grup, bünyesinde yer alan tüm şirketlerinde yüzde 50 kadın istihdam oranına ulaşmayı hedefliyor.

Gürok’tan kadın istihdamı uygulamaları

Gürok Grup, iş yaşamı ve sanayide daha çok kadın istihdam etmenin kalkınmanın taşıyıcı gücü olacağına olan inancıyla hareket ederek kadınlara pek çok farklı üst düzey görevler veriyor. Gürok Kiremit’in ağır sanayi fabrikalarında Türkiye’nin ilk kadın çalışanları istihdam ediliyor. Gürok Grup bünyesinde faaliyet gösteren cam ambalaj şirketi GCA’da kadın operatörler görev alırken şirketin sofra camı üreticisi LAV’da vardiya müdürü kadın çalışanlar istihdam ediliyor.

Kız çocuklarının eğitimine destek

Kız çocuklarının eğitimle desteklenmesinin önemini her fırsatta vurgulayan Gürok Grup, faaliyet gösterdiği Kütahya ve çevresinde başlattığı burs desteğini sürdürüyor. Türkiye’nin köklü eğitim vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile şirketin kurucusu Rıza Güral’ın adını taşıyan “Rıza Güral Gelecek İçin Eğitim Burs Fonu” ile 2022-2023 eğitim öğretim yılında 23’ü meslek lisesi, 11’i üniversite olmak üzere 34 öğrenciye burs sağladı. Grup ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılında 75. yılı vesilesiyle bu seneki eğitim öğretim döneminde 75 öğrenciye burs desteği veriyor.

Gürok Akademi Eğitimleri

Gürok Grup ayrıca çalışanlarının potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla her zaman ve her yerden ulaşabilecekleri Gürok Akademi eğitim platformunu kurdu. Gürok Akademi ile, farklı alanlardaki uzaktan ve fiziki eğitim programlarıyla davranışsal yetkinlikleri, profesyonel, kişisel ve yönetsel boyutta geliştirmesine destek oluyor. Çalışanlarıyla şeffaf ve açık iletişim kuruyor, adil, güvenli ve huzurlu bir iş ortamı sunuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik konularında dönemsel olarak gerçekleştirdiği eğitimlerle çalışanlarının gelişim yolculuğuna değer katıyor.