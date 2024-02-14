Kuzey Avrupa, Baltık ve İskandinav hattının güçlü lojistik markalarından InterEast Logistics, Türkiye’deki 10. yılına güçlü yatırımlarla girecek. Avrupa’da güçlü bir lojistik altyapı ve dağıtım ağına sahip şirket, kara yolu ağırlıklı olarak uluslararası parsiyel, komple ve minivan taşımacılığı hizmetleriyle öne çıkıyor.

InterEast Logistics Türkiye Ülke Müdürü Murat Kaya, "İsveç başta olmak üzere İskandinavya taşımalarında müşteri odaklı çözümlerimizle hız ve maliyet avantajı sunuyoruz. Bölgedeki güçlü altyapımız ve yaygın lojistik ağımız sayesinde Türkiye’nin İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Polonya ve Romanya ile ticaretine daha çok katkı sağlayacağız.” dedi.

Türkiye’deki 10. yılını güçlü yatırımlarla kutlayacak

Bu yıl Türkiye’deki 10. yıllarını kutlayacaklarını anlatan Kaya, “Türkiye, küresel ticaretin önemli bir merkezi haline geldi. Biz de buna paralel olarak yeni yatırımlarla hizmetlerimizi genişletiyoruz. Polonya ve Romanya'da açtığımız ofis ve depolarımızın yanı sıra 2024 yılında hem Türkiye'de hem de yurt dışında yatırımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Ultra Ekspres taşımalarla Kuzey Avrupa’ya 5 günde teslimat

Kaya, bu yıl özellikle minivan, ekspres ve ultra ekspres taşıma seçeneklerine yoğunlaşacaklarını, İsveç ve Kuzey ülkelerine teslimat süresini 5 güne kadar düşürmeyi planladıklarını dile getirdi.

İhracat ağırlıklı olmak üzere Polonya hattını daha aktif kullanacaklarını söyleyen Kaya, “Polonya, Romanya ve İsveç için özel parsiyel seferler planladık. Komple taşımalar da yapıyoruz. Kuzey Avrupa odaklı karşılıklı ekspres taşımalara yeni soluk getireceğiz. Bu ülkelere 5 gün içinde teslimat seçeneğiyle öne çıkacağız." bilgilerini paylaştı.

İsveç, Polonya, Romanya ve Türkiye’de depolama hizmeti

Kaya, Intereast Logistics’in geniş araç ve ekipman filosu sayesinde frigo dâhil hemen her sektöre hizmet verebildiklerini belirtti. “Müşteri portföyümüzde bitmiş otomobil, yedek parça, tekstil, elektrik ve mobilya şirketleri başta olmak üzere dünyanın en tanınmış markaları da yer alıyor.” diyen Kaya, İsveç, Polonya, Romanya ve Türkiye’de son teknolojinin kullanıldığı geniş depolama alanlarıyla stok yönetimi ve katma değerli hizmetleri sunabildiklerini de sözlerine ekledi.