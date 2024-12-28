Ankete Yoğun Katılım

İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği ankete yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Halkın tercihine sunulan tasarımlar arasında E şıkkındaki tasarım en çok oy alarak yeni taksilerin görünümünü belirledi.

İmamoğlu’ndan Açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Anket sonuçlandı, kazanan tasarımı İstanbullular belirledi. Yeni nesil 2.500 taksimiz çok yakında şehrimizin hizmetinde olacak.”

E Şıkkı Öne Çıktı

Anketin kazananı olan E şıkkı, yaklaşık 30 bin oyla diğer tasarımlar arasından sıyrılarak birinci oldu. Modern ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çeken yeni taksilerin, uygulama tabanlı hizmet sunarak ulaşımda kaliteyi artırması hedefleniyor.

Yeni Taksilerin Özellikleri

Yeni nesil taksiler, sadece tasarım açısından değil, aynı zamanda teknolojik donanımlarıyla da öne çıkacak. Daha güvenli, konforlu ve çevre dostu olması planlanan taksiler, İstanbul’un toplu taşıma sistemine önemli bir katkı sağlayacak.

Taksiler Ne Zaman Hizmete Girecek?

Yeni taksilerin ne zaman yollarda olacağına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak İBB, sürecin hızla tamamlanacağını belirtiyor.

İstanbulluların seçimiyle belirlenen yeni taksiler, şehrin ulaşım sisteminde önemli bir yeniliği temsil edecek.