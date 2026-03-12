Kağıthane Merkez Mahallesi’nde tamamlanan Hizmet Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, Türkiye genelindeki her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul’da yürütüldüğünü vurguladı. Kurum, Kağıthane’de tamamlanan projede deprem dayanıklı konutlar, yeşil alanlar, otopark ve sosyal donatılarla ilçenin siluetine yeni bir değer kazandırıldığını belirtti.

“2 yılda 455 bin konutu tamamladık”

Bakan Kurum, deprem sonrası yürütülen inşa çalışmalarına değinerek, “Asrın felaketinde yıkılan on binlerce evin ardından, milletimizle omuz omuza çalışarak 2 yılda 455 bin konutu tamamladık. Adeta 11 ili okulları, camileri, parkları, meydanları ve iş yerleriyle yeniden ayağa kaldırdık. Bizi destekleyen milletimize mahcup olmadık” dedi.

Yıl sonuna kadar riskli yapı kampanyası devam edecek

Kurum ayrıca, yıl sonuna kadar ev ve iş yerlerini riskli yapı ilan ettiren vatandaşların kampanyadan yararlanabileceğini belirterek, belediyelere deprem dönüşümüne hız kazandırmaları çağrısında bulundu.

İstanbul’da 100 bin konut için kura çekimi

“Bayramdan sonra İstanbul’da da kuraları çekecek ve 100 bin yuvanın sahiplerini belirleyeceğiz” diyen Bakan Kurum, İstanbul’a özel kiralık sosyal konut projesi ile kira fiyatlarını da dengelemeyi hedeflediklerini söyledi. Konuşmanın ardından dualar eşliğinde kura çekimi gerçekleştirildi ve hak sahipleri büyük sevinç yaşadı.