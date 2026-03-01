Yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyat artışı yüzde 37,88 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlardaki yıllık artış yüzde 19,81 seviyesinde kaydedildi.

Gıdada Dikkat Çeken Yükseliş

Şubat ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 6,87 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 5,38 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4,95 ile ulaştırma ve yüzde 3,26 ile sağlık harcamaları izledi. Eğlence ve kültürde yüzde 2,66, konutta yüzde 2,41, eğitimde yüzde 2,35, lokanta ve otellerde yüzde 1,75, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,32, ev eşyasında yüzde 0,98 ve haberleşmede yüzde 0,09 oranında artış yaşandı. Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 0,17’lik gerileme kaydedildi.

Fiyat hareketlerinde özellikle gıda ürünlerinde kış mevsiminin etkisiyle görülen artışlar belirleyici oldu. Ulaştırma, sağlık ile eğlence ve kültür gruplarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ve piyasa koşulları etkili olurken, lokanta ve oteller grubunda yukarı yönlü fiyat seyri sürdü. Giyim ve ayakkabı grubundaki düşüşte ise piyasa koşullarının etkisi öne çıktı.

Toptan Fiyatlarda En Fazla Artış Madenlerde

Toptan eşya fiyatlarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,90 ile madenler grubunda gerçekleşti. Kimyevi maddelerde yüzde 1,82, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,57, inşaat malzemelerinde yüzde 1,45 ve gıda maddelerinde yüzde 1,33 artış görüldü. İşlenmemiş maddelerde artış yüzde 0,15 olurken, mensucat grubunda fiyat değişimi yaşanmadı.

Yıllık ortalamalara göre ise en yüksek artış yüzde 37,77 ile inşaat malzemelerinde kaydedildi. Gıda maddelerinde yüzde 27,46, mensucatta yüzde 25,96, madenlerde yüzde 22,39, yakacak ve enerjide yüzde 20,23, işlenmemiş maddelerde yüzde 17,97 ve kimyevi maddelerde yüzde 15,70 oranında artış gerçekleşti.

İTO verileri, İstanbul’da hem perakende hem de toptan fiyatlarda yukarı yönlü seyrin şubat ayında da devam ettiğini ortaya koydu.