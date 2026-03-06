Ancak AKOM, cumartesi günü itibarıyla hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacağını vurguladı. Mevcut sıcaklıkların 12-14 derece civarında seyrettiği İstanbul’da, kuzeyli yönlerden (poyraz) esmesi beklenen rüzgarların saatte 20-50 km hızla kuvvetlenmesi sonucu sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşebileceği öngörülüyor.

Haftalık hava tahminine göre:

7 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

8 Mart Pazar: Parçalı ve az bulutlu

9 Mart Pazartesi: Parçalı bulutlu

AKOM, vatandaşların ani sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olmalarını ve özellikle rüzgârlı havalarda dış mekan aktivitelerinde dikkatli olmalarını öneriyor.