Şişli’de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Gül, çocuklara yönelik sosyal destek projelerinin sürdüğünü belirtti. Programda yaptığı konuşmada eğitim çağındaki öğrencilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak istediklerini ifade eden Gül, bu kapsamda yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını söyledi.

Vali Gül, “Çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Daha önce olduğu gibi 20 bin TL tutarındaki kira desteğini vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında bu yıl ilk kez başlattığımız ‘Gönülde Bir Öğün’ kartı olacak. Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Her ay düzenli olarak karta 2 bin TL yükleme yapılacak ve bu kart yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek” dedi.

Yeni uygulamanın özellikle öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına destek olmayı amaçladığı belirtilirken, kantin kartlarının ihtiyaç sahibi öğrenciler için önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. İstanbul genelinde uygulanması planlanan programın detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.