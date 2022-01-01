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İSTANBUL
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Tuzla Belediyesi kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Esenyurt’ta sokak hayvanları için mama ve su takviyesi
Başakşehir’de 7/24 kar mesaisi
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal Sultangazililerle buluştu
Beyoğlu’nda karla mücadele aralıksız devam ediyor
Kartal Belediyesi kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadı
Eyüpsultan’da "Matematik Karnavalı"
Pendik Belediyesi ekipleri İstanbul-Ankara TEM otoyolu trafiğinde mahsur kalan sürücülere çay ve çorba ikram etti
Edebiyat ve Sanat Festivali’nde Ahmet Arif anıldı
Jandarma sokak hayvanlarını besledi
Zeytinburnu’nda “Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu” gerçekleştirildi
Kartal Belediyesi kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadı
Sultangazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor
Fatih’te "Fotoğrafın Gör Dediği" yarışmasında kazananlar ödüllerini aldı
Kartal Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı yaşandı
İSTANBUL
Başakşehir’de çocuklara özel festival başlıyor
İSTANBUL
Cumhurbaşkanına hakaret eden Sedef Kabaş’a Şadi Yazıcı’dan sert tepki
İSTANBUL
Esenlerliler hem geziyor hem öğreniyor
İSTANBUL
Başkan Yazıcı, öğrencilerin karne mutluluğunu paylaştı
İSTANBUL
Geleneksel sanatlar Nuruosmaniye Mahzen’de yeni bir akışla buluşuyor
İSTANBUL
Sezen Aksu’ya tepkiler dinmiyor
İSTANBUL
Kartal Belediyesi’nden Aile Sağlığı Merkezi’ne taziye ziyareti
İSTANBUL
Küçükçekmece’de kar yağışına karşı ekipler teyakkuzda
İSTANBUL
Başkan Bünyamin Demir öğrencilerin karne mutluluğunu paylaştı
İSTANBUL
Sultangazi Belediyesi 2 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı
İSTANBUL
Bağcılar Belediyesi ile Jonava Belediyesi kardeş oldu
İSTANBUL
Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele için hazır
İSTANBUL
Ataşehir’de 6 mahalle nazım imar planlarına kavuştu
İSTANBUL
DATÜB: “Kanlı günü unutmadık, unutturmayacağız’’
İSTANBUL
Rasim Özdenören Esenler’de öykü serüvenini anlattı
İSTANBUL
Başkan Çağırıcı gençlerle E-Spor Merkezi’nin temelini attı
İSTANBUL
Kartal Belediyesi’nden gemi yangınını söndürme çalışmalarına destek
İSTANBUL
2021 yılında Güngören’de birçok sosyal yardım vatandaşlara ulaştı
İSTANBUL
Gençlerin YKS ücretleri Bağcılar Belediyesi’nden
İSTANBUL
Küçükçekmece’de "Gençlik Festivali" başlıyor
İSTANBUL
Semt pazarlarından toplanan atıklar kompost gübreye dönüştürülüyor
İSTANBUL
Tuzla Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
İSTANBUL
Başakşehir’de erkekler basketbol şampiyonu belli oldu
İSTANBUL
Akbatı’dan Ocak ayı etkinlikleri
İSTANBUL
Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında Zeytinburnu’nda anılıyor
İSTANBUL
Kartal’ın ilk Aşevi ve Gıda Bankası açılıyor
İSTANBUL
‘Gece Boyunca’ adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi
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P
1. Trabzonspor
23
54
2. Konyaspor
22
45
3. Alanyaspor
23
38
4. Adana Demirspor
23
37
5. Fenerbahçe
23
37
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23
36
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36
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22
34
9. Gaziantep FK
22
32
10. Sivasspor
23
31
11. Kayserispor
23
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12. Karagümrük
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15. Galatasaray
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P
1. Ümraniye
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3. Erzurumspor
21
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36
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20
36
7. Samsunspor
20
33
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21
32
9. Manisa Futbol Kulübü
21
28
10. Tuzlaspor
20
27
11. Keçiörengücü
21
26
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21
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13. Boluspor
19
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21
24
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21
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20
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P
1. Manchester City
23
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2. Liverpool
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3. Chelsea
24
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2. Sevilla
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3. Real Betis
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21
34
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22
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31
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22
31
10. Valencia
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15. Elche
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23
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