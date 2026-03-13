Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti.

İlber Ortaylı: Tarih Yazımında Bir Ekol

78 yaşındaki ünlü tarihçi İlber Ortaylı, akademik derinliğini popüler kültürle harmanlayarak geniş kitlelere ulaşmayı başarmış bir isimdir. Engin tarih bilgisini kendine has hitabet tarzı ve zengin kültürel birikimiyle birleştiren Ortaylı, modern Türkiye’nin en etkili entelektüellerinden biri olarak kabul edilir.

Yazarın tarih yazımına damga vuran ve okurlar tarafından yoğun ilgi gören başlıca eserleri şunlardır:

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı: Osmanlı'nın modernleşme sürecine ışık tutan temel bir referans kaynağı.

Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek: Osmanlı tarihini ezberlerin dışına çıkarak popüler bir dille anlatan seri.

Tarihin İzinde: Geçmişin tozlu sayfalarını bugünün perspektifiyle buluşturan bir inceleme.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır: Kişisel gelişim ve yaşam kültürü üzerine kaleme aldığı, geniş kitlelerce benimsenen rehber niteliğindeki eseri.

İlber Ortaylı, sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda toplumun tarih bilincini şekillendiren kültürel bir figür olarak önemini koruyor...