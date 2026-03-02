İTO’nun şeffaflık ve piyasa bilgilendirme çalışmaları kapsamında yayımladığı verilere göre, indekste yer alan 336 ana üründen 244’ünün fiyatı artarken, 32 üründe düşüş görüldü.

Gıda Fiyatlarında Sert Yükseliş

Şubat ayında özellikle sebze fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 60,94 ile en yüksek artışı kaydetti. Salatalığı yüzde 60,86 artışla çarliston biber ve yüzde 60,80 artışla sivri biber takip etti.

Aynı grupta kabak yüzde 59,61, dolmalık biber yüzde 54,01 ve taze fasulye yüzde 42,96 oranında zamlandı. Ulaştırma harcamaları grubunda yer alan taksi ücreti ise yüzde 20 artış gösterdi.

Uçak Biletleri En Fazla Gerileyen Ürün Oldu

Öte yandan Şubat ayında fiyatı en fazla düşen ürün ulaştırma grubundaki uçak bileti oldu. Uçak biletlerinde yüzde 43,80 oranında gerileme kaydedildi.

Fiyatı düşen diğer ürünler arasında çeşitli mal ve hizmetler grubunda kişisel seyahat harcamaları yüzde 11,97, ev eşyası grubunda elektrikli kesici aletler yüzde 9,03 yer aldı. Giyim ve ayakkabı grubunda ise kadın pardösü yüzde 8,45, kadın ayakkabı yüzde 6,06 ve kadın kazak yüzde 5,68 oranında ucuzladı.