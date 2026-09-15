Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Petek Genç'i ziyaret ederek gençlerle bir araya gelmesinin kendileri için büyük gurur ve mutluluk olduğunu belirterek, 'Petek Genç projemiz Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle de bir kez daha genç odaklı belediyeciliğin dikkat çeken sembol projelerinden biri olarak öne çıktı' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin eğitim, teknoloji ve sosyal yaşam ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen Petek Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Samsun Şehir Hastanesi açılışı ve çeşitli programlar kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Petek Genç'te gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasının Petek Genç projesinin önemini daha da artırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlerin geleceğine yatırım anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

'Gençlerimizin gözlerindeki heyecana tanık olmak çok kıymetliydi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Petek Genç'te ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren Başkan Doğan, 'Samsun'umuzda ve Petek Genç'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduk. Genç dostu şehir hedefimizin önemli bir yansıması olan Petek Genç'te gençlerimizle Cumhurbaşkanımızın buluşmasına vesile olmak, gençlerimizin gözlerindeki heyecana tanık olmak bizim için çok kıymetliydi' dedi.

Petek Genç'in gençlerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren önemli bir proje olduğunu belirten Doğan, 'Biz gençlerin geleceğine yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanan bir anlayışın mensubu olarak Petek Genç projesini Samsun'umuzda hayata geçirdik. Petek Genç, gençlerimizin Samsun'umuzla bağını güçlendiren ve onların ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren önemli bir proje' diye konuştu.

'Projemizi diğer ilçelerimize de kazandıracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin projeye ayrı bir anlam kattığını vurgulayan Başkan Doğan, 'Cumhurbaşkanımızın ve gençlerimizin enerjisi ile Petek Genç bugün artık daha fazla isminden söz ettiren bir projeye dönüştü. Petek Genç projemiz Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle de bir kez daha genç odaklı belediyeciliğin dikkat çeken sembol projelerinden biri olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanımızın burada gençlerimizle buluşması, bizim için bu projenin anlamını daha da büyüttü' şeklinde konuştu.

Atakum ilçesinde iki ayrı noktada hizmet veren Petek Genç'in farklı ilçelere de kazandırılacağını belirten Doğan, 'Şu anda iki yerde hizmet veren projemizi genişleterek diğer ilçelerimize de Petek Genç projesi kazandıracağız. Biz gençlerimizin bugününe dokunan, yarınına yatırım yapan hizmetlerimizi sürdürürken Samsun'umuzun geleceğini de yine gençlerimizle birlikte inşa etme anlayışımıza kararlılıkla devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

2025 yılında hizmete açılan Petek Genç; etüt merkezi, dijital gençlik merkezi, kafeterya ve çamaşırhane gibi alanlarıyla gençlerin eğitim, sosyal yaşam ve günlük ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunuyor.