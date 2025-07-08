Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdama katılımını desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "1,6 milyondan fazla bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştirdik. Ayrıca 471 bin 418 iş yeri ziyaretiyle işverenlerin taleplerini yakından takip ettik. Bu süreçte 1,2 milyona yakın açık iş pozisyonu da tespit edildi" dedi.

İşgücü piyasasının dinamiklerini yakından izlediklerini belirten Işıkhan, "Ortaya koyduğumuz veriler doğrultusunda attığımız adımlarla hem bireylerin iş bulmasını kolaylaştırıyor hem de işverenlerin doğru adaya ulaşmasını sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızla Türkiye’nin ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞKUR’un yılın ilk yarısında ortaya koyduğu bu veriler, istihdam politikalarının sahadaki yansımalarını gözler önüne sererken, ikinci yarı için beklentileri de yükseltiyor.