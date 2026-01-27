Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, ölenler arasında en az 5 bin 777 protestocu, 214 güvenlik görevlisi, 86 çocuk ve gösterilere katılmayan 49 sivilin bulunduğu belirtildi. Protestolara yönelik güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin can kayıplarını artırdığı ifade edildi.

İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayılırken, yaşanan olaylara ilişkin resmi ve bağımsız kaynaklar arasında büyük farklar dikkat çekiyor.

Resmi rakamlar daha düşük

İran Şehitler ve Gaziler Vakfı, 22 Ocak’ta yaptığı açıklamada olaylarda toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada, yaşamını yitirenlerin 2 bin 427’sinin “şehit” olarak tanımlandığı, 690 kişinin ise terörist, silahlı isyancı ya da dosyası inceleme aşamasında olan kişilerden oluştuğu belirtilmişti.

Bağımsız insan hakları kuruluşları ile İranlı yetkililerin açıkladığı rakamlar arasındaki fark, ülkedeki protestolara ilişkin tartışmaları sürdürmeye devam ediyor.