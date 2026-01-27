57 yaşındaki Alman pilotun, uygulanan tedavilere yanıt verdiği ve artık yatağa bağımlı olmadığı belirtildi. Schumacher’in tekerlekli sandalyede oturabildiği ve zaman zaman dışarı çıkabildiği ifade edilirken, bu gelişme yakın çevresi tarafından “önemli bir aşama” olarak değerlendiriliyor.

Hayatını Değiştiren Kaza

Michael Schumacher, 2013 yılında Fransa Alpleri’nde kayak yaparken başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanmış, uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Kazanın ardından felç kalan efsane pilotun sağlık durumu yıllardır büyük bir gizlilikle korunuyordu.

İspanya’daki Malikanesinde Tedavi Görüyor

Schumacher’in tedavi sürecini İspanya’daki yaklaşık 50 milyon dolarlık malikanesinde sürdürdüğü belirtildi. Eşi Corinna Schumacher’in desteğiyle tekerlekli sandalyesiyle göl kenarında kısa gezintiler yaptığı ifade ediliyor.

Formula 1 Dünyasında Sevinç Yarattı

Yıllardır sağlık durumuna ilişkin sınırlı bilgi paylaşılan Michael Schumacher’den gelen bu olumlu haber, Formula 1 camiasında ve hayranları arasında büyük bir umut ve duygusal sevinç yarattı.