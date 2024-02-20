“Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek” sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen ve en yüksek önemde değerlendirilen ESG riskleri karşısında yaptığı yönetişim faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşan Havalimanı, değerlendirmede aldığı skorları başarı hanesine yazdı.

Dünya genelinde yaşanan iklim krizine karşı, çevresel etkilerini ve sürdürülebilirlik çabalarını düzenli olarak raporlayan İGA İstanbul Havalimanı, ‘şeffaflık’ ilkesine olan bağlılığını yerine getirmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik derecelendirme platformu olan CDP’nin (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği ve Su Yönetim programlarına bu yıl da raporlama yapan Havalimanı, İklim Değişikliği Programı’nda A-, Su Güvenliği Programı’nda ise B skoru alarak önemli bir başarıya imza attı.

‘Net Sıfır’ yol haritasına göre, 2023 yılı hedefini yüzde 14 daha az emisyon ile tamamlayan İGA İstanbul Havalimanı, 2019 baz yılına göre 2023 yılında yüzde 26 emisyon azaltımı sağladı. 2023’te su tüketiminin yüzde 30’u geri kazanılmış sulardan elde edilirken, havalimanından kaynaklanan atıkların yüzde 35’i de geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen: “İGA İstanbul Havalimanı olarak, tüm faaliyetlerimizde Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hareket etmeyi önceliklendiriyoruz. Dünyamıza duyduğumuz saygı ve sürdürülebilirlik bilinciyle gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda İGA olarak, sürdürülebilirlik stratejisi, vizyonu, planları, aksiyonları, projeleri, toplumsal yatırımları ve raporları bir araya getiren ‘WE RESPECT’ (Saygı Duyuyoruz) programını da yürütüyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak raporladığımız bu veriler, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik veri envanterine eklenecek. Kapsam 1* ve 2** emisyonlarının, 2030 yılında yüzde 45, 2040’ta ise yüzde 73 düşürülmesi öngörülürken; çevresel sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirip kapsam 3 emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaştırma teknolojileri, sürdürülebilir yakıtların tedariği için altyapı desteği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi ana stratejilere odaklanmayı planlıyoruz.”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan CDP CEO’su Sherry Madera ise şunları söyledi: "Bu yıl CDP aracılığıyla raporlama yapan 23 binden fazla şirketin, sürdürülebilirlik ve onu destekleyen verilerinin raporlanması, bir tercih değil, iş dünyasında uzun vadeli başarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Elbette bu eğilimin yavaşlamadan devam etmesi gerekiyor. İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl da sürdürülebilirlik verilerini CDP aracılığı ile raporlayarak, umut ettiğimiz yeşil geleceğe katkıda bulunan sürdürülebilirlik yolculuğuna devam ediyor.”