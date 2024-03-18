EASA Onaylı Veri ile Yüksek Standart: Keyvan Havacılık - IFTC İşbirliği

Keyvan Havacılık hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda sunduğu en güncel ve detaylı verisinin yanı sıra 7/24 müşteri hizmeti ve müşteri ihtiyaçlarına özel sunduğu çözümlerle fark yaratmaya devam ediyor. IFTC ise 5 simülatör, 25.000 m2 'nin üzerinde alan ve İstanbul ve Antalya olmak üzere iki simülatör merkezi ile Dünya’nın en önemli uçuş simülatör eğitim firmalarından biridir.

Yerli ve uluslararası havayolu şirketlerine yılda 35.000’den fazla saat ayırarak, pilot eğitimlerini gerçekleştiren IFTC, A320 ailesi ve B737 NG uçuş simülatörleri için ihtiyacı olan en güncel Havacılık ve Seyrüsefer Veri Tabanını Keyvan Havacılık’tan alacak. Pilotları en üst düzeyde eğitmek ve yetiştirmek amacıyla modern simülatörlerinde Keyvan Havacılık'ın EASA onaylı verisini kullanacak olan IFTC, sektördeki eğitim standartlarını bir üst seviyeye taşıyor. Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı – EASA’nın günümüzde simülatörlerle ilgili yaptığı standartlara ilişkin çeşitli çalışmalar, havacılık eğitiminde gerçekçi verilerin kullanılmasına özellikle vurgu yapıyor.

Bu noktada, simülatörlerde güncel ve sertifikalı veri kullanımı artık bir gereklilik haline geliyor. IFTC, Keyvan Havacılık'ın LOA Type 1 Sertifikası'na sahip EASA onaylı verisini kullanarak hem pilot eğitimlerini en üst düzey standartlara uygun olarak gerçekleştirecek hem de her 28 günde bir yayınlanan yerli ve milli veriyi, Effective Date’ den 14 gün önce alarak pilotlara, daha önceden veriyi inceleme ve sunma olanağı sağlayacak.

Pilotların Eğitiminde, dünya standartlarında yerli üretim “Havacılık ve Seyrüsefer Veri Tabanı” sunmanın gururunu yaşıyoruz”

Keyvan Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Keyvan, “Küresel pazarda fark yaratmaya devam ediyoruz ve sürdürülebilir büyüme stratejimizin bir parçası olarak, tüm dünyayı kapsayan havacılık ve seyrüsefer veri tabanı hizmetlerimizi IFTC'nin dünya standartlarındaki uçuş simülatörleri için sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Mehmet Keyvan, yerli üretimin ülke ekonomisi için önemine de vurgu yaparak, "Yerli firmalarla iş birliği yapmanın öneminin çok farkındayız ve bu iş birlikleri sayesinde ülkemizden döviz çıkışını engelleyerek, sadece yerli ve milli değil aynı zamanda en üst kalite ve standartlarda hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. IFTC gibi önemli bir eğitim kurumun bizleri tercih etmesi, her iki taraf için de büyük bir başarıdır. Her iki firma ve ülkemiz havacılık sektörü adına bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. "IFTC Genel Müdürü Cengiz Arbac, IFTC'nin Keyvan Havacılık'ı seçme nedenini şu sözlerle açıkladı: 'IFTC, dünya genelinde önemli, Türkiye’de ise bu alandaki tek hava ve navigasyon veritabanı sağlayıcısı olan Keyvan Havacılık ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyor. Bu ortaklık ve getireceği avantajlar konusunda değerli müşterilerimiz adına olumlu sonuçları heyecanla bekliyoruz.'"