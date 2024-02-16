Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmesinin ardından Arap Birliği toplantısına katıldı. Lula yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili, "İsrail'in davranışlarının hiçbir açıklaması yok. Hamas'la mücadele bahanesiyle kadınları ve çocukları öldürüyor" dedi.



“Filistin devleti kurulmadan barış olamayacak”

İsrail'in verdiği karşılığın "orantısız ve ayrım gözetmediğini" vurgulayan Lula, bunu kabul edilemez olduğunu ifade ederek, bir Filistin devleti kurulmadan barış olamayacağını söyledi. Gazze'ye insani yardımın girebilmesi için derhal ateşkes çağrısında bulunan Lula, "Ölümler durdurulmalı" dedi.



Lula’dan BM Güvenlik Konsey’inde reform çağrısı

Lula, ayrıca Birleşmiş Milletler'i (BM) uluslararası çatışmaları çözmede başarısız olmakla suçlayarak, BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması ve Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.