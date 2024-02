Bakan Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar’da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Gerçekleştirilen açılış töreninde partililerine seslenen Bakan Göktaş, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çekti. Bakan Göktaş, “AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıdık. Aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti siyasetinde demokrasi yerelde başlar ilkesi vazgeçilmez unsurlardan birisidir. AK Parti belediyeciliği artık bugün bir markadır. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde de gerçek belediyeciliği Afyon’da devam ettireceğiz. Her seçim bizim teşkilatlarımız için yeni bir heyecan, yeni bir tazelenmedir. Heyecanla, canla başla çalışmak için bir aradayız" dedi.



"Afyonkarahisar’da çalmadık kapı, dokunmadık hemşehrimizi bırakmayacağız”

Konuşmasında AK Parti’nin her bir ferdinin Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarından birisi olduğunu kaydeden Bakan Göktaş şunları söyledi:

“AK Parti’nin seçim başarısının kahramanları sizlersiniz, her bir teşkilat mensubumuz Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarındandır. Seçim koordinasyon merkezimiz 31 Mart akşamına kadar ikinci evimiz. Afyonkarahisar’da çalmadık kapı, dokunmadık hemşehrimizi bırakmayacağız. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek AK Parti’nin vizyonunu Afyonkarahisar’da ortaya koydu. AK Parti’de hizmet, bir bayrak yarışıdır. Birçok teşkilat mensubu başkan adayımız var. Şimdi de 31 Mart seçimlerinde Afyonkarahisar’da teşkilattan gelen ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı yapan Hüseyin Ceylan Uluçay başkanımızla yola çıkıyoruz.”

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından açılış kurdelesi Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, milletvekilleri ve AK Partili yöneticiler tarafından kesildi.