Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede David Costa'nın, Muriqi'nin ayağına basması sonucu oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.
5. dakikada penaltıda topun başına geçen Greenwood'un ortaya havadan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem, pasını kale önündeki Muriqi'ye aktardı. Muriqi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semedo'nun yakın direğe yerden şutunda kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
21. dakikada Greenwood, çalımlarla ceza sahası içine girip sağ çaprazdan şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Moldovan'dan dönen topu Muriqi ağlara gönderdi. 3-0
25. dakikada Brown'dan seken topu alıp ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdullahi'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
38. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0
45+1. dakikada Greenwood'un pasında topu alan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0
Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Kerem İlitangil
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi
Yedekler: Mert Günok, Kojo Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Eyüpspor: Horatiu Moldovan, Talha Ülvan, Anıl Yaşar, Zak Jules, Simone Giordano, Chanderl Massanga, Bilal Boutobba, David Costa, Raux Yao, Kevin Michalak, Ahmed Abdullahi
Yedekler: Emre Bilgin, Arda Yavuz, Yusuf Barasi, Hamza Akman, Yiğit Demir, Taşkın İlter, Berhan Kutlay Şanlı, Musa Eren Karakaş, Mete Kaan Demir, Christ Sadia
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Goller: Mason Greenwood (dk. 5 pen.), Vedat Muriqi (dk. 7 ve 21), Matteo Guendouzi (dk. 38), İrfan Can Kahveci (dk. 45+1) (Fenerbahçe)