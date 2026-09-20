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Goller: Mason Greenwood (dk. 5 pen.), Vedat Muriqi (dk. 7 ve 21), Matteo Guendouzi (dk. 38), İrfan Can Kahveci (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Eyüpspor: 0 (Maç devam ediyor)

25. dakikada Brown'dan seken topu alıp ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdullahi'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem, pasını kale önündeki Muriqi'ye aktardı. Muriqi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede David Costa'nın, Muriqi'nin ayağına basması sonucu oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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