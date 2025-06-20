Kararnamede öne çıkan değişiklikler arasında 24 ilin cumhuriyet başsavcısının görev yerinin değişmesi dikkat çekti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanırken; bu göreve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ceyhun Ceylan ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Diğer önemli atamalardan bazıları şöyle:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Çınar, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına,

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Adalet Bakanı Tunç: “Türkiye’yi masa başı raporlarla karalamaya çalışanlar büyük haksızlık ediyor” İçeriği Görüntüle

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına,

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Gümüş, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden; hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hâkim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hâkim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan kararname ile yargı sisteminde kapsamlı bir görev değişikliği gerçekleştirilmiş oldu. HSK’nın düzenli olarak yaptığı yaz kararnameleri, yargı teşkilatında denge ve işleyişin sağlıklı yürütülmesi açısından kritik bir rol oynuyor.