Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan konularda hareket alanı oluşturmuştur'
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, SA, Endonezya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, Türkiye, Mısır, Katar, Pakistan, Ürdün, BAE, SA, Endonezya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sekizli Grup eş güdüm toplantısına katıldı.