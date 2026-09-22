Şirket batarsa fon da mı batar? Yatırım fonlarında parası olanlar ne yapacak?

Trafikte dehşet! Taksi sürücüsüne saldırdı, 180 bin TL yedi

Jigolo soruşturmasında iş insanı detayı: “Harçlık” adı altında 13 bin TL

Bunlar da ilginizi çekebilir

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklar 5-7 derece düşecek

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlığına iptal

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan konularda hareket alanı oluşturmuştur'

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.