Günde yaklaşık 10 bin kişinin kullandığı sınır kapısında, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen programda konuşan İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Habur’un Türkiye ekonomisi açısından kritik bir konumda bulunduğunu vurguladı. 2025 yılı verilerini paylaşan Şanverdi, Türkiye’nin toplam ihracatının 273 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bunun 12 milyar 382 milyon dolarlık kısmının Irak’a yapıldığını söyledi. Irak’ın, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 5’inci sırada yer aldığını belirten Şanverdi, bu ticaretin yüzde 4,5’inin Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştiğini ifade etti.

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 2025 yılında 3 milyar 400 milyon doların üzerinde ihracata aracılık ettiğini kaydeden Şanverdi, bu rakamların Habur’un yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de dış ticaretin kilit noktalarından biri olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Sınır kapısındaki yoğunluğa da dikkat çeken Şanverdi, 2025 yılında toplam 1 milyon 733 bin aracın giriş-çıkış yaptığını, yolcu trafiğinde ise 3 milyon 514 bin kişinin işlem gördüğünü aktardı. Gümrüklerin toplumu koruma görevine vurgu yapan Şanverdi, aynı yıl içerisinde bin 39 kaçakçılık olayının engellendiğini, ele geçirilen kaçak eşyaların değerinin 2 milyar 400 milyon TL’yi aştığını açıkladı. Ayrıca 1 milyon 350 bin karton kaçak sigara ele geçirilirken, ihaleli satışlarla devlet hazinesine 523 milyon TL’nin üzerinde gelir sağlandığı bildirildi.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici ise Habur’da görev yapan gümrük personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Günde yaklaşık 10 bin kişinin sınır kapısından geçiş yaptığını belirten Ekici, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü, şefkatini ve köklü geleneğini ilk temas noktasında göstermek bizim için büyük bir gurur” dedi.

Konuşmaların ardından pasta kesildi, plaket ve ödüller takdim edildi. Program sonrası gümrük personeli, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapan yolcu ve şoförlere karanfil dağıtarak Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.

Habur Gümrük Müdürlüğü Ay Yıldız Eğitim ve Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi katıldı.