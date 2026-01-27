Mescit Dağları’ndan doğan ve Türkiye’nin en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri, her yıl aralık ayıyla birlikte göçmen kuşların uğrak noktası oluyor. Ana vatanı Asya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika olan yeşilbaşlı ördekler, yaklaşık 10 yıldır kış aylarında Bayburt’a gelerek nehirde konaklıyor. Nisan ayının ortalarına doğru ise daha soğuk bölgelere göç etmek üzere Çoruh’u terk ediyorlar.

Bayburt’un simgelerinden biri haline gelen yeşilbaşlı ördeklerin sayısında her geçen yıl artış yaşanırken, vatandaşlar da ördekleri yemleyerek destek oluyor. Çoruh Nehri’nin Kaleardı Mahallesi mevkiinde yoğun olarak görülen ördekler, buz tutmuş alanlarda suya dalıp çıkarak görsel bir şölen sunuyor.

Ördekleri beslemek için nehir kenarına gelen hayvanseverlerden Kemal Aydın, yeşilbaşlı ördeklerin yıllardır Bayburt’a geldiğini belirterek, "Yaklaşık 10 yıldır bu ördekler buraya geliyor. Kış aylarında düzenli olarak gelirler. Mahallemiz için çok güzel bir görüntü. İnşallah duyarlı vatandaşlarımız bu hayvanları ürkütmez, avlamaz" dedi.

Vatandaşlardan Hikmet Azaphan ise yeşilbaşlı ördeklerin Bayburt’un doğal güzelliğine ayrı bir renk kattığını ifade ederek, "Kış aylarında buraya geliyorlar. Çoruh Nehri’ne farklı bir hava katıyorlar. Herkes ekmeğini, yemini getirip ördekleri besliyor" diye konuştu.

Evdeki bayat ekmekleri değerlendirerek ördeklere getirdiğini söyleyen Rahmi Aydemir de her kış düzenli olarak ördekleri beslediklerini dile getirdi.