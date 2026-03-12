Öte yandan tavuk yumurtası üretimi ise yükseliş gösterdi. Aralık ayında 1 milyar 860 milyon 594 bin adet olan yumurta üretimi, Ocak ayında yüzde 2,2 artışla 1 milyar 902 milyon 299 bin adede ulaştı.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında, tavuk eti üretiminde yüzde 2,4 artış kaydedilirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 15,1 yükseldi. Kesilen tavuk sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı.

TÜİK verileri, kümes hayvancılığında üretimin yılbaşından itibaren dalgalı seyrettiğine işaret ediyor.