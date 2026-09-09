Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, partinin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

'Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Parti'mizin 103. kuruluş yıl dönümünde, 9 Eylül'ün bağımsızlık ve kuruluş ruhuyla huzurunuzdayız. Yaktığınız bağımsızlık ateşi bugün de yolumuzu aydınlatıyor; kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi, bizlere bıraktığınız en büyük emanetlerden biri olarak yaşamaya devam ediyor. Emanetinize layık olmak; Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini ve temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmek demektir. Bu sorumluluğun gereği olarak, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağımıza ve millet egemenliğini eksiksiz hakim kılacağımıza söz veriyoruz. 9 Eylül ruhundan aldığımız güçle ülkemizi demokrasinin, adaletin ve umudun ülkesi yapma mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.'

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmadı. Yavaş, sosyal medya hesabından CHP'nin kuruluş yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.