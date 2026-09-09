Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın savunma sanayisinde önemli bir üretim merkezine dönüşmesi için ciddi görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Tulga Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST Malatya Uluslararası ve Liseler Arası İHA yarışmasının yapılacağı alanı ziyaret etti. Yarışmaya katılan takımlarla bir araya gelip, çalışmalar ve Atak Helikopterleri hakkında bilgi aldı.

Malatya'nın savunma sanayisinde önemli bir üs haline geleceğini ifade eden Başkan Er, kentte helikopter üretiminin dahi gerçekleştirilebileceğini belirtti. Başkan Er, 'Malatya'da inşallah savunma sanayiyle ilgili çok ciddi görüşmelerimiz var. Bazı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Burada helikopter bile imal edeceğiz inşallah. Malatya kamuoyu belki bunu ilk defa duyuyor olacak ama görüşmelerimiz devam ediyor. Malatya'mız için büyük bir imkan' şeklinde konuştu.

Savunma sanayisinde öncü bir şirketin yanı sıra yan sanayi ve fason üretim yapan firmaların da Malatya'da gelişmesini hedeflediklerini kaydeden Başkan Er, kentin teknolojik ürünlerin üretildiği önemli bir merkez haline geleceğini vurguladı.

Başkan Er, 'Malatya savunma sanayi üssü olacak Allah'ın izniyle. Burada tabii başat bir şirket olacak ama bunun yanında diğer üretimler, fason üretim yapan firmalar ve yan sanayi de burada yaygınlaşacak. Artık inşallah teknolojik ürünler Malatya'mızda üretilecek' ifadelerini kullandı.

Helikopterin içerisinde yaptığı açıklamayla kamuoyuna ilk kez bilgi veren Başkan Er, yürütülen çalışmaların hazırlık aşamasında olduğunu ve sürecin ilerleyen döneminde daha kapsamlı açıklamalar yapılacağını belirtti.

2026 yılı TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında insansız hava araçları yarışmalarının bir bölümünün Malatya'da gerçekleştirileceğini belirterek, tüm Malatyalıları etkinliklere davet etti.

Başkan Er, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında her yıl düzenlenen TEKNOFEST yarışmaları ve çalıştaylarının bu yıl Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini belirterek, insansız hava araçlarıyla ilgili drone uçuşlarının ise Malatya'da yapılacağını söyledi. Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak etkinlik için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Er, 'Malatya günlerdir valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle birlikte hazırlıklarını yaptı. Şu anda hazır haldeyiz. Bütün Malatya halkını buradaki etkinliğe davet ediyoruz. Burası halka açık bir çalışma. Bütün kamuoyunu, bütün halkımızı bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz' diye konuştu.

Başkan Er, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin Malatya'da teknoloji ve inovasyona olan ilgiyi artıracağına dikkat çekerek, vatandaşları özellikle insansız hava araçlarının yarışacağı organizasyonu yakından takip etmeye çağırdı.