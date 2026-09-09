Aydın'ın Çine ilçesinde 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, söyleşi, masa tenisi turnuvası ve 7'den 77'ye bisiklet turuyla vatandaşları spor, sağlıklı yaşam ve dayanışma etrafında buluşturacak.

Çine'de 'Herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet' temasıyla düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, 16-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Farklı yaş gruplarından vatandaşları bir araya getirmeyi hedefleyen program kapsamında söyleşiden spor turnuvasına, bisiklet turundan çeşitli etkinliklere kadar birçok organizasyon düzenlenecek. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle sağlıklı yaşam, spor ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekilmesi hedeflenirken, kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesine de katkı sunulması amaçlanıyor. Etkinliklerin ilk programı, 16 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Su Kafe'de gerçekleştirilecek 'Çine'nin Geçmişten Geleceğe Hafızası' başlıklı söyleşi olacak. Yerel hafızanın ve geçmişten geleceğe kültürel aktarımın ele alınacağı söyleşiyle birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri başlayacak. Program kapsamında hareketlilik etkinlikleri 18 Eylül Cuma günü düzenlenecek Kurumlararası Masa Tenisi Turnuvası ile devam edecek. Turnuvada farklı kurumlarda görev yapan vatandaşların spor aracılığıyla bir araya gelmesi hedefleniyor.

7'den 77'ye pedal çevrilecek

Haftanın en dikkat çekici etkinliği ise 19 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek '7'den 77'ye Bisiklet Turu' olacak. Saat 10.30'da Hükümet Meydanı'ndan başlayacak bisiklet turu, Cumhuriyet Oteli güzergahında tamamlanacak. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek bisiklet turuyla hareketli yaşamın önemine dikkat çekilmesi ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Etkinliğin sonunda katılımcılara sandviç ve ayran ikramı yapılacağı belirtilirken, organizasyonun sporun yanı sıra birlikte hareket etme ve toplumsal dayanışma açısından da önemli bir buluşma olması bekleniyor. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.