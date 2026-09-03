Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturmasında üçüncü operasyon dalgası gerçekleştirildi. Antalya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.B. tutuklandı. 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma, “fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ile uyuşturucu madde suçları kapsamında yürütülüyor.

Dosyadaki ifadelerde dikkat çeken iddialar

Soruşturma dosyasına giren farklı tarihli ifadelerde, bazı genç kadınların para veya belediyede işe alınma vaadiyle dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile cinsel ilişkiye yönlendirildiği öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Böcek hakkındaki iddialar, soruşturma dosyasındaki tanık ve müşteki beyanlarına dayanıyor.

Dosyada yer alan bir kadın, kendisine belediyede iş ve telefon alınacağı vaadinde bulunulduğunu, bunun karşılığında Böcek ile birlikte olmasının istendiğini iddia etti. Kadın, maddi sıkıntıları nedeniyle teklifi kabul etmek zorunda kaldığını öne sürerken, daha sonraki süreçte otel ve ev masraflarının karşılandığını belirtti.

Aynı kadın, Böcek'in kendisine yönelik bazı ifadeler kullandığını ve maddi desteği cinsel taleplerine bağladığını da iddia etti.

“Başka genç kadınlar da getirmemi istedi” iddiası

Dosyadaki ifadeye göre kadın, Böcek'in kendisinden başka genç kadınlar getirmesini istediğini ancak bunu kabul etmediğini öne sürdü.

Aynı ifade içerisinde, Böcek'in evinde bulunduğu sırada bazı kişilerin ihale taleplerine ilişkin konuşmalarına da tanık olduğu iddia edildi. Bu beyanların soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Tuğçe G. hakkında da dikkat çeken iddialar

Daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G. hakkında da dosyada çeşitli iddialar bulunuyor.

Bir kadın, Tuğçe G.'nin genç bir kadını Böcek'in evine götürdüğünü, burada yoğun şekilde alkol tüketildiğini ve genç kadının kendisini savunamayacak duruma gelmesinin ardından cinsel ilişki yaşandığını iddia etti.

Başka bir ifadede ise bir kadın, kendisi ve kız kardeşinin Böcek ile birlikte olup olmayacaklarının sorulduğunu ve organizasyonu Tuğçe G.'nin yaptığının kendilerine söylendiğini öne sürdü.

Soruşturmanın en çarpıcı iddiası: 17 yaş

Dosyaya sonradan giren başka bir ifadede ise bir kadın, olay tarihinde 17 yaşında olduğunu ve bir arkadaşı aracılığıyla Özcan S. ile tanıştırılmak istendiğini öne sürdü.

Kadın, arkadaşının Özcan S.'nin zengin kişilere ve Böcek'e genç kızlar götürdüğünü söylediğini, maddi ihtiyaçları nedeniyle teklifi kabul ettiğini iddia etti.

İfade sahibi, götürüldüğü adreste kendisine 18 yaşından küçük ve bakire olup olmadığının sorulduğunu öne sürdü. Daha sonra Lara bölgesindeki bir eve götürüldüğünü belirten kadın, burada Böcek'in bulunduğunu ve kendisine 1000 TL verildiğini iddia etti.

Kadın, diğer kişilerin evden ayrılmasının ardından Böcek ile cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü.

Kuaförde staj yapan genç kızlarla ilgili iddia

Soruşturma dosyasında yer alan bir başka iddia ise Özcan S.'ye ait olduğu belirtilen kuaför işyerinde staj yapan genç kızlarla ilgili.

İddiaya göre kuaförde staj yapan genç kızların sınıf arkadaşlarına ulaşılarak bazı kişilerin fuhşa yönlendirildiği öne sürüldü.

7 şüpheliden 1'i tutuklandı

Soruşturmanın üçüncü dalgası kapsamında 1 Eylül'de Antalya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 4 şüpheliden Ö.B. tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yer alan iddiaların tamamının yargı makamlarınca değerlendirileceği ve şüphelilerin hukuki durumlarının yargılama süreci sonunda kesinleşeceği belirtildi.