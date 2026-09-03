İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın, belediyenin Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı yönündeki tespitler üzerine genişletildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlerin, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayandığı öğrenildi.

İBB'deki bazı ihaleler mercek altında

Soruşturma kapsamında incelenen işlemler arasında İBB Başkanlık konutuna yönelik gerçekleştirilen bazı materyal alımlarının da bulunduğu belirtildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında üst düzey belediye yöneticileri de var

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İBB’de farklı birimlerde görev yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan isimler arasında;

İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba

İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz

İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz

İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt

İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural

İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına

İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan

İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy

İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk

İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen

ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen

İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki

yer aldı.

İki şüpheliye yönelik farklı durum

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Mahmut Berk Şahin’in, TEKNOGEN Araç Makina isimli firmanın sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Şahin’in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bir diğer şüpheli Onur Gülin’in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve halen ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemler sürüyor

Operasyon kapsamında yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan Mahmut Berk Şahin’in yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin ifadeleri ve dosyadaki deliller doğrultusunda yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.