İslam'a geçişinin ardından yaşam tarzında köklü değişiklikler yapan Kim, bu süreçte eşinin de İslam'ı kabul etmesiyle daha güçlü bir bağ kurduklarını ifade etti. Eşi, İslam’a geçişinin ardından başını kapatarak dini hassasiyetlerini yaşamaya başladı.

Daud Kim, cami inşaatı için bir bağış kampanyası düzenleyerek geniş bir destek topladı. Kampanya kapsamında satın alınan arsa üzerine cami inşaatını başlatan Kim, bu süreci kısa bir video ile sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Elhamdülillah, sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Sizin yardımlarınızla Allah’a bir yuva kurdum. Ancak biliyorum ki birçok kişi bu konuda endişeliydi. Yine de cami yapma hayalimden asla vazgeçmeyeceğim. Eğer bir şekilde destek olmak isterseniz, gönüllü olarak katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkür ederim."

Kim’in bu adımı, Güney Kore’deki Müslüman topluluğu için büyük bir anlam taşırken, dünyanın dört bir yanındaki takipçilerine de ilham kaynağı oluyor. Cami inşaatının tamamlanmasıyla, bölgedeki Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirebileceği özel bir mekan oluşturulması hedefleniyor.

Daud Kim'in samimiyeti ve gayreti, İslam'ın güzelliklerini yansıtarak dünya çapında pozitif bir etki yaratmaya devam ediyor.