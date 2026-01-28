Ocak ayında yüzde 58’lik artış kaydeden gümüş, hafta başında 117,75 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek rekor tazelemişti. Piyasalardaki bu sert yükseliş, büyük finans kuruluşlarının da tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu.

150 ve 170 Dolar Senaryosu

Uluslararası bir yatırım bankasının yayımladığı son raporda, özellikle Çin kaynaklı güçlü fiziksel talep vurgulanırken, gümüş fiyatının önümüzdeki 3 ay içinde 150 dolara kadar yükselebileceği öngörüldü.

Raporda ayrıca, geçmişte altın-gümüş rasyosunun 32/1 seviyesine kadar gerilediği 2011 yılına dikkat çekildi. Benzer bir dengenin yeniden oluşması halinde, gümüş fiyatının 170 dolara kadar ivmelenebileceği ifade edildi.

Değerli Metallere Talep Artıyor

Son dönemde yalnızca gümüş değil; altın, platin ve paladyum gibi geleneksel değerli metallere olan talep de belirgin şekilde artmış durumda. Enflasyon endişeleri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezerv politikaları, yatırımcıları yeniden fiziki metallere yönlendiriyor.

Bakır “Değerli Metal” Olur mu?

Bu yükseliş dalgası, piyasalarda bakırın da değerli metaller sınıfına girip girmeyeceği tartışmasını beraberinde getirdi. Enerji dönüşümü, elektrikli araçlar ve altyapı yatırımlarında kritik rol oynayan bakır, artan stratejik önemi nedeniyle bazı yatırımcılar tarafından “yeni nesil değerli metal” olarak görülmeye başlandı.

Uzmanlar, bakırın teknik olarak endüstriyel metal sınıfında yer aldığını ancak arz sıkıntıları ve yapısal talep artışı nedeniyle fiyatlama davranışının giderek değerli metallere benzemeye başladığını vurguluyor.