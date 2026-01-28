Endekste güne hafif alıcılı bir başlangıç beklenirken, 13.200 seviyesinin üzerinde 13.300 ve 13.400 puan dirençleri öne çıkıyor. 13.000 seviyesi önemli destek konumunu korurken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı olarak değerlendiriliyor. Analistler, 13.000’in üzerinde trade amaçlı alımların sürdürülebileceğini belirtiyor.

Teknik görünümde, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan ve Aralık’ta yukarı yönlü tamamlanan orta vadeli alçalan kanal sonrasında yükseliş trendi güç kazanmış durumda. Uzun vadeli teknik formasyonlar, endeksin 14.000 ve 15.000 seviyelerine doğru potansiyel taşıdığına işaret ediyor.

Tahvil Piyasasında Faizler Geriliyor

TCMB’nin faiz indirimi sonrası kısa vadeli tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi devam ediyor. Gösterge tahvil faizi %34,30 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %29,42 düzeyinde bulunuyor. Dezenflasyon süreci ve önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimi beklentileri, orta vadede tahvil-bono piyasası için olumlu görünüm sunuyor. Ancak haftaya açıklanması beklenen yüksek enflasyon verileri öncesinde kâr satışları görülebileceği belirtiliyor. Gösterge tahvilde %35, 10 yıllık tahvilde ise %30 seviyeleri destek olarak izleniyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 212 seviyesine gerileyerek son 6 yılın en düşük düzeylerinde seyrediyor.

Döviz Piyasası ve Pariteler

USD/TL kuru, dolar endeksindeki geri çekilmeye rağmen dirençli seyrini sürdürüyor. Kur 43,40 seviyesinin üzerine yönelirken, 43,50 ve 43,60 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor. 43,30 seviyesi ise kısa vadede destek konumunda.

EUR/USD paritesi, 1,21 seviyesini aşarak Haziran 2021’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı. 1,1920 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasıyla birlikte, paritede kısa vadeli yön yukarı olarak değerlendiriliyor. Orta vadede 1,22 ve 1,23 seviyeleri hedefleniyor.

Altında Rekor Denemeleri

Küresel jeopolitik riskler ve ABD’nin gümrük vergilerine yönelik açıklamaları güvenli liman talebini artırırken, ons altın 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni rekor denemelerinde bulundu. 5.200 dolar seviyesi destek olarak izlenirken, yukarıda 5.300 dolar ilk hedef konumunda.

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki hareketlilik, gram altını da destekliyor. Gram altın 7.300 TL’nin üzerine yükselirken, 7.300 ve 7.200 TL seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 7.400 ve 7.500 TL direnç seviyeleri takip ediliyor.

Fed Kararı Gündemde

Küresel piyasalar bugün Fed’in faiz kararına ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına odaklandı. Fed’in politika faizini %3,50–%3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Güçlü büyüme ve dirençli enflasyon verileri nedeniyle yılın ilk faiz indirimi beklentilerinin Haziran ayına ötelenmiş olduğu ifade ediliyor.