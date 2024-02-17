Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya ziyaretinin ardından Fransa’nın başkenti Paris’e geldi. Başkentteki Elysee Sarayı’nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Zelenskiy, yeni bir güvenlik anlaşması imzaladı. Anlaşma, Kiev'e 3 milyar euro değerinde askeri yardım gönderme taahhüdü içeriyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın 10 yıl süreceği ve mali taahhütler de dahil olmak üzere Fransa tarafının kesin taahhütlerini içereceği belirtildi. Açıklamada, ayrıntı verilmeden topçuluk alanında da işbirliğinin güçlendirileceği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün erken saatlerde Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmiş, iki ülke arasında güvenlik işbirliği ve uzun vadeli desteğe ilişkin 10 yıllık bir anlaşma imzalanmıştı.