Edinilen bilgilere göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnfo Yatırım'ın merkezinde inceleme gerçekleştirdi. Aynı soruşturma kapsamında Hedef Holding ve İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi. Gökalp'in ikametinde arama yapıldıktan sonra emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamı ve Gökalp'e yöneltilen suçlamalar konusunda resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Hedef Holding'den açıklama

Hedef Holding tarafından yapılan açıklamada ise yürütülen soruşturmanın şirket ve iştirakleriyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Holdingin KAP kayıtlarında yer alan bilgilere göre Hedef Holding; portföy yönetimi, yatırım bankacılığı, aracı kurum ve girişim sermayesi alanlarında faaliyet gösteren iştiraklere sahip bulunuyor. Grup bünyesinde İnfo Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Hedef Yatırım Bankası ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi şirketler yer alıyor.

KAP verilerine göre Hedef Holding'in İnfo Yatırım'daki payı yüzde 30,37 seviyesinde bulunurken, Hedef Portföy Yönetimi'ndeki payı yüzde 85, Hedef Yatırım Bankası'ndaki payı ise yüzde 41 seviyesinde.

Borsada sert hareketler yaşandı

Gökalp'in gözaltına alındığı haberinin gündeme geldiği 16 Eylül işlem gününde İnfo Yatırım hisseleri yüzde 9,92 değer kaybederek 2,18 liradan kapandı.

Hedef Holding hisselerinde de son dönemde dikkat çeken fiyat hareketleri görüldü. HEDEF payları 31 Ağustos'ta 84,25 liradan kapanırken, 16 Eylül'de 23,88 liraya kadar geriledi. Hisse, 16 Eylül işlem gününü yüzde 9,95 düşüşle tamamladı.

KAP kayıtlarında ağustos ve eylül aylarında HEDEF paylarında çok sayıda devre kesici uygulandığı görülüyor.

Namık Kemal Gökalp kimdir?

Hedef Holding'in yayımladığı özgeçmişe göre Namık Kemal Gökalp, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nün ardından Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa alanında yüksek lisans yaptı. Kadir Has Üniversitesi'nde Finans ve Bankacılık alanında doktora eğitimini tamamladı.

Finans sektöründe kurumsal finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Gökalp, 18 Haziran 2021'den bu yana Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Gökalp aynı zamanda İnfo Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar, sürecin kapsamının netleşmesi açısından önem taşıyor.