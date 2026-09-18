Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunun tasfiye sürecinin nasıl yürütüleceğini açıkladı.

SPK'nın kararına göre tasfiye kapsamındaki fonların varlıkları, yatırımcıların menfaati, piyasa koşulları, piyasa derinliği ve likidite şartları dikkate alınarak nakde dönüştürülecek. Elde edilen tutarlar, yatırımcıların fon katılma paylarındaki sahiplik oranları esas alınarak bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

TASİFİYE SÜRECİNDE İKİ BANKA GÖREVLENDİRİLDİ

Tasfiye sürecinin yürütülmesi için bazı fonların portföy saklama kuruluşları da belirlendi.

Buna göre Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi.

Bankalar, tasfiye sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirecek.

PAYLAR VE YATIRIMCI HESAPLARI KONTROL EDİLECEK

Tasfiye kapsamındaki fonların tedavüldeki toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarında bulunan payların mutabakatı yapılacak.

Rehin, haciz ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlerin de dikkate alınacağı mutabakat işlemlerinin, tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içinde tamamlanması kararlaştırıldı.

Fon portföylerinde bulunan finansal varlıkların ise ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında Takasbank'ta saklanacağı bildirildi.

FON VARLIKLARI KADEMELİ OLARAK NAKDE ÇEVRİLECEK

Tasfiye kapsamında bulunan finansal varlıkların tamamı tek seferde değil, piyasa koşulları gözetilerek belirlenecek yöntem ve sıklıkta nakde dönüştürülebilecek.

Bu süreçte yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınacak. Varlıkların satışından elde edilen nakit, belirlenen ödeme planı çerçevesinde yatırımcılara, bireysel saklama hesaplarındaki fon katılma payı sahiplik oranlarına göre aktarılacak.

TASFIYE İÇİN 3 AYLIK SÜRE

SPK, tasfiye kararı verilen fonlarda belirli tarihten sonra iletilen katılma payı iade taleplerinin de belirlenen tasfiye esasları çerçevesinde değerlendirileceğini açıkladı.

Tasfiye işlemlerinin, tasfiye duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren en fazla üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde tamamlanması öngörüldü. SPK'nın uygun görmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Güncellenen listede A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy tarafından kurulan toplam 131 yatırım fonu bulunuyor.