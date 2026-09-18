Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalarda gelinen son noktayı açıkladı. Fon ve pay piyasalarında manipülatif işlem iddiaları kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını belirten Gürlek, 51 kişi hakkında adli kontrol uygulanırken, şüphelilerin mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla hesapları ve mal varlığı değerleri üzerine tedbir kararı alındığını duyurdu.

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında yapılan işlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek'in verdiği bilgilere göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusu üzerine fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiaları mercek altına alındı.

VATANDAŞIMIZIN ALIN TERİNİ, EMEĞİNİ VE BİRİKİMİNİ İSTİSMAR EDENLERDEN HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORULACAKTIR!.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni… — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 18, 2026

4 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de şüphelilerin mal varlıklarına yönelik alınan tedbirler oldu. Gürlek, mal varlıklarının kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındığını açıkladı.

246 sosyal medya hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca, yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek spekülatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik ayrı bir soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda 246 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildiği bildirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilen hesap sahiplerine yönelik adli işlemler başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında 16 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

41 şüpheli hakkında iddianame

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında yaşanan olağan dışı dalgalanmalara ilişkin yürütülen soruşturmalara da dikkat çekti.

Yapılan soruşturma sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini belirten Gürlek, sermaye piyasalarındaki suç şüphelerinin adli makamlar tarafından takip edildiğini ifade etti.

Gürlek, özellikle Ponzi benzeri yöntemlerle yatırımcıların birikimlerini hedef alan ve yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişi ve yapılara karşı adli süreçlerin sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı, soruşturmaların yürütülmesinde yatırımcıların haklarının korunması ve piyasanın sağlıklı işleyişinin gözetilmesine hassasiyet gösterildiğini vurguladı.