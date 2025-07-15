Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2022 yılında tescillenen Osmaneli karpuzu, bu yıl da değerinin çok altında alıcı bulunca, belediye üreticiyle el ele vererek önemli bir sosyal projeye imza attı.

Bilecik Belediyesi, üreticilerden doğrudan temin ettiği yaklaşık 50 ton karpuzu kent merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Geçtiğimiz yıl da benzeri bir uygulamayla dikkat çeken belediye, bu çalışmayla hem çiftçiyi desteklemiş oldu hem de vatandaşın sofralarına ücretsiz ürün ulaştırdı.

Üreticinin Yüzü Güldü, Vatandaş Memnun Kaldı

Karpuz üreticileri, ürünlerinin piyasa değerinin çok altında elden çıkmasından dolayı memnuniyetsizlik yaşarken, aracıların kazanç elde ettiğini dile getirmişti. Bilecik Belediyesi'nin doğrudan üreticiden alım yaparak aracısız bir çözüm sunması hem üreticiye nefes aldırdı hem de ekonomik şartlar altında ezilen vatandaşın yüzünü güldürdü.

Dağıtım Noktalarında Yoğun İlgi

Kent merkezinde ve mahalle konaklarında gerçekleştirilen dağıtım, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Dağıtım noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Ücretsiz karpuz dağıtımı nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başta olmak üzere belediye yetkililerine teşekkür etti. Uygulamanın hem sosyal dayanışmayı güçlendirdiği hem de ekonomik zorlukların hissedildiği bu dönemde örnek teşkil ettiği belirtildi.

Belediyeden Sosyal Dayanışmaya Katkı

Belediye yetkilileri, bu tür projelerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade ederken, amaçlarının hem yerli üretimi desteklemek hem de vatandaşın temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Özellikle yüksek gıda fiyatlarının gündemde olduğu bugünlerde Bilecik Belediyesi’nin bu adımı, diğer yerel yönetimlere de örnek niteliğinde oldu.