Tarım ürünlerini don olayından korumak için çok çeşitli yöntemler uygulandığını, tek bir yöntemle önlem alınabileceği gibi, gereken durumlarda birkaç yöntem birlikte uygulanarak don olayının zarar yapması önlenebileceğini vurgulayan Başkan Yılmaz, “Fındık, Karadeniz Bölgesi'nde stratejik konuma sahip en önemli üründür. Tüm bitkilerde olduğu gibi fındıkta da sıkça yaşanan yetişme ortamındaki sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesi ile don olayı meydana gelmektedir. Dona doğrudan etki eden ve son dönemlerde mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava durumları üreticiyi ve tüccarı tedirgin etmektedir” diye konuştu.



“Zirai don, 2024 mahsulünü etkileyebilir”

Samsun’da 2014 yılı Mart ayında meydana gelen zirai donun, fındıkta büyük oranda ürün kayıpları meydana getirdiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Maalesef dünyamızda yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle kış aylarında son yıllarda sıcaklıklar yüksek seyretmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bu sıcaklıklar fındıkta da bitkinin erken uyanmasına neden olmaktadır. Erken uyanan bitki ise soğuklara karşı hassas hale gelmekte ve ilkbaharda meydana gelebilecek olan donlardan büyük oranda zarar görmektedir. Üreticilerimiz ilkbaharda yaşanabilecek don olaylarına karşı bahçelerini gözlemleyerek ve iklim verilerini de dikkate alarak tedbirlerini almalıdır. Aksi durumda sarf ettikleri emek ve masrafların karşılığında yetersiz mahsul riski ile karşı karşıya kalabilirler. Ciddi bir don ile karşı karşıya kalındığında bu durum 2024 mahsulünü etkileyecek ve fındık sektörü açısından da olumsuz sonuçlar doğuracaktır” şeklinde konuştu.



"Bahçelerde uygulanacak yöntemler don riskini azaltır"

Fındık bahçelerini zirai dondan korumak için uygulanacak yöntemlerin don riskini büyük ölçüde azaltabileceğini ifade eden Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, don zararından tamamen koruyan ve ruhsatı verilen herhangi bir ürün bulunmadığının altını dikkatle çizdi. Yılmaz, “Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üreticiyi zirai don zararından korumak için, bahçelerde alınabilecek tüm önlemleri üreticilerimize aktarmaya devam etmektedir. Üreticilerimiz bahçelerini don riskine karşı korumak adına Tarım ve Orman Müdürlüklerinin açıklamalarını ve önerilerini takip etmelidir” ifadelerini kullandı.