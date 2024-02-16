Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da gerçekleştirdiği mitingde, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak zam oranını açıkladı ve milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Uzun zamandır beklenen müjdeli haber, Türkiye'nin dört bir yanındaki emekliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuna göre, emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye çıkarılacak. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve bayram sevincini daha da büyütmek amacıyla yapılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem emeklilerin hem de ailelerinin bu ekonomik destekle bayramı daha mutlu ve huzurlu geçirecek olmaları, toplumun genel refahına olumlu katkı sağlayacak.