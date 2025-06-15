Hasadı ilk yapan üreticilerden Abdullah Sancakçavuşu, sezonun verimli geçtiğine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl buğdayda gözle görülür bir artış var. Dönüm başına yaklaşık 450 kilogram ürün alıyoruz. Bu da bizim için çok sevindirici," dedi.

Edirne genelinde hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Yetkililer ise çiftçilere hasat sırasında olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları yönünde uyarılarda bulundu.

Verimli geçen sezonun hem üreticilere ekonomik katkı sağlaması hem de ülke genelinde buğday arzına olumlu etki yapması bekleniyor.