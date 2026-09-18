Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzincan'da bir dizi temas gerçekleştirdi.

Yumaklı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü tarafından karşılandı.

Daha sonra Erzincan Valiliğini ziyaret eden Yumaklı, Vali Aydoğdu'dan kent genelindeki yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı, Erzincan'da sektör temsilcileriyle de bir araya geldi.

Erzincan Sektör Paydaşları Toplantısı'nda tarım, orman ve su alanlarında yürütülen çalışmalar ile bölgenin potansiyeli değerlendirildi.