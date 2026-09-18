Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın; Türkiye, İtalya, Rusya ve ABD milli takımlarında forma giyen oyuncuları, yeni sezon öncesi Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Medicana Sağlık Grubu'nda start verdi. Medicana Ataşehir Hastanesi'nde bir araya gelen Fenerbahçeli voleybolcular; yeni sezon öncesi göz, ortopedi, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayenelerinden geçti. Muayenelerin ardından voleybolculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı.

A Milli Takımı'nın voleybolcuları yer aldı

Sağlık kontrollerinde, sarı-lacivertlilerin milli oyuncuları yer aldı. Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım forması giyen Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın ve Gizem Örge ile birlikte takımın uluslararası oyuncular da yeni sezon öncesi kapsamlı sağlık kontrollerinden geçti.

İtalya, Rusya ve ABD milli takım oyuncuları da sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin kadrosunda Türkiye'nin önemli milli oyuncularının dışında İtalya Milli Takımı'nın pasörü Alessia Orro, Rusya Milli Takımı'nın smaçörü Arina Fedorovtseva ve ABD Milli Takımı oyuncusu Chiaka Ogbogu, sağlık kontrollerinden geçen oyuncular arasında yer aldı. Kontrollerin ardından oyuncular yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçeli oyuncuların kontrolleri; Medicana Ataşehir Hastanesi hekimleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Kürşat Polat, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bekir Ünal, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Marangoz tarafından gerçekleştirildi.