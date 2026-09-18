Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, çalışmalarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler müsabakası için saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Diyarbakır'a gidecek.