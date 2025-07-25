Simülasyon tabanlı eğitimlerin hem zaman hem de maliyet açısından ciddi avantajlar sunduğuna dikkat çeken DOF Robotik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Bu eğitimler aynı zamanda olası operasyonel hataların en aza indirilmesine katkı sağlıyor” dedi.

Yüksek teknolojiye sahip hareket simülasyon sistemleriyle ulusal ve uluslararası projelerde öncü rol üstlenen DOF Robotik Sanayi A.Ş., IDEF 2025 - 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda sergilediği DOF Robotics aktif simülatör çözümüyle askeri eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımını gözler önüne serdi.

DOF Robotik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, simülasyon teknolojilerinin savunma sanayii açısından, eğitim aracı olmanın öteside önleyici teknolojilerin de temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek “Biz de DOF Robotics markamızla gerçek dünyada karşılaşılması muhtemel riskleri önceden modelleyerek, personelin güvenli bir ortamda görev tecrübesi kazanmasını sağlıyoruz” dedi.

Sanal dünyayı fiziksel gerçeklikle bütünleştiren sistemler

Simülasyon tabanlı eğitimlerin hem zaman hem de maliyet açısından ciddi avantajlar sunduğuna dikkat çeken Mertcan, “Bu eğitimler aynı zamanda olası operasyonel hataların en aza indirilmesine katkı sağlıyor. Bu nedenle askeri eğitimde sanal dünyayı fiziksel gerçeklikle bütünleştiren sistemler geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Şirketin IDEF 2025’te sergilediği simülatörün, senaryoya özel olarak geliştirildiğini ve gerçek zamanlı simülasyon içeriğiyle entegre şekilde çalışacak biçimde yapılandırıldığını anlatan Mertcan, şu bilgileri verdi:

Maksimum gerçekçilik sunuyor

“Aktif simülatör altyapısına sahip olan sistem, joystick kontrol sistemleriyle desteklendi ve eğitim amaçlı operasyonlara tam entegre olarak görev profillerini birebir modelleyebilir hale getirildi. Aktif simülatör yapısı, pasif sistemlerden farklı olarak, içerikle anlık senkronize biçimde hareket edebiliyor. Gerçek zamanlı arazi ve görev senaryolarına göre anlık olarak şekil alabilen yapı, eş zamanlı hareket kabiliyeti ile maksimum gerçekçilik sunuyor. Kullanıcıdan gelen yönlendirmelere ve içeriğin akışına göre tepki vererek simülasyon deneyimini eğitim amaçlı kullanılabilir hale getiriyor.”

Anlık veri transferi sağlıyor

DOF Robotics’in yerli savunma sanayinin önemli simülasyon firmalarından biri ile beraber geliştirdiği bu sistemin yalnızca görsel sunum amacı taşımadığını kaydeden Mustafa Mertcan , “Sistem aynı zamanda 1 milisaniyelik gecikmeyle anlık veri transferi (telemetri) sağlayabilen teknik altyapısı sayesinde yüksek doğrulukla veri aktarımı, komut-algı mekanizması ve analiz kapasitesi sağlıyor. Bu sayede askeri eğitimde karar alma refleksleri, çevresel değişkenler ve senaryoya dayalı durumlar doğrudan deneyimlenebiliyor” dedi. 6 DOF (Degrees of Freedom) hareket sistemine sahip olan platformun, modüler yapısı sayesinde farklı görev türlerine kolayca uyarlanabildiğini ve kara, hava, deniz kuvvetleri için geliştirilen farklı kabinlerle entegre edilebildiğini vurguladı. Mertcan, yüksek hız, hassasiyet, sağlamlık ve esneklik gibi teknik avantajlarıyla öne çıkan sistemin eğitimde gerçekçiliği maksimuma taşımayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.