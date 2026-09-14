Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda galibiyet alamayan tek takım olurken, 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Yaz döneminde oynadığı hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu performansını lige yansıtamadı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, ikinci hafta evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. İzmir ekibi, üçüncü haftada Galatasaray'a deplasmanda 3-2, dördüncü haftada ise sahasında Gaziantep FK'ye 4-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz hafta sonu Alanyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Bu sonuçlarla ilk 5 haftada galibiyet elde edemeyen Göztepe, Süper Lig'de henüz galibiyet sevinci yaşayamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Son sıraya kadar geriledi

Süper Lig'in ilk 5 haftasında kazanamayan Göztepe, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 2 puan topladı. Bu sonuçlarla 18 takımlı ligde son sıraya gerileyen İzmir ekibi, gelecek hafta sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi ve alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Ligin en çok yiyen takımı

Geçtiğimiz sezonlarda özellikle savunma performansıyla ön plana çıkan Göztepe, bu sezon ise beklentilerin uzağında kaldı. İlk 5 müsabakada kalesini gole kapatamayan İzmir ekibi, 13 golle ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Maç başına 2.6 gol yeme ortalamasına ulaşan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, savunma performansında ligin en kötü takımı konumunda bulunuyor.