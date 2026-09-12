Eskişehir’de kurutmalık ürün satışı yapan aktar Ömer Faruk Tezcan, özellikle son dönemde hazır kurutulmuş bibere olan talebin arttığını belirtti. Geleneksel yöntemlerle evde biber kurutmanın nemli hava nedeniyle hem zahmetli hem de maliyetli hale geldiğini ifade eden Tezcan, ürünlerin önemli bir bölümünün kuruma sürecinde kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Taze biberin maliyeti yükseldi, fire riski arttı

Tezcan’ın verdiği bilgilere göre, taze biberin kilogram fiyatı 50 ila 60 lira arasında değişiyor. Bir bağ kurutmalık biber elde edebilmek için yaklaşık 4-5 kilogram taze bibere ihtiyaç duyuluyor. Bu da yalnızca ham ürün maliyetinin 200-300 liraya ulaşmasına neden oluyor.

Eskişehir’in nemli ikliminin kurutma sürecini zorlaştırdığını belirten Tezcan, evde kurutulan biberlerin en az yarısının çürüyerek çöpe gidebildiğini ifade etti. Hazır kurutulmuş bir bağ biberin ise yaklaşık 300 liradan satışa sunulduğunu belirten Tezcan, emek ve fire riski de hesaba katıldığında hazır ürünün daha avantajlı hale geldiğini söyledi.

Antep'ten Eskişehir'e geliyor

Eskişehir’de satışa sunulan kurutmalık biberlerin önemli bölümü Gaziantep’ten getiriliyor. Üretim sürecinde biberler tek tek ipe dizilerek birkaç gün boyunca güneşte doğal yöntemlerle kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından ürünler kargo yoluyla Eskişehir’deki satış noktalarına ulaştırılıyor.

Tezgâhlarda özellikle tatlı dolmalık biberlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Tezcan, Eskişehir’de acı biber tüketiminin daha sınırlı olduğunu söyledi. Dolmalık biberin yanı sıra kızartmalık kapya biber ve son dönemde popülerliği artan Kale biberinin de tercih edildiğini kaydetti.

Gurbetçilerden toplu sipariş

Kurutmalık biber satışlarında yurt dışına giden vatandaşların da önemli bir payı bulunuyor. Özellikle Fransa ve Belçika’ya giden gurbetçilerin 10-15 diziye kadar toplu alım yaptığını belirten Tezcan, Eskişehir’de yaşayan tüketicilerin ise daha çok ihtiyaç oldukça tek dizi satın aldığını ifade etti.

Fiyat 250 liradan 300 liraya çıktı

Geçen yıl 250 liradan satılan bir bağ kurutulmuş biberin bu yıl 300 liraya yükseldiğini aktaran Tezcan, buna rağmen fiyat artışının genel enflasyon ve baharat ürünlerindeki yükselişin altında kaldığını söyledi.

Hazır kurutulmuş biberin hem maliyet hem de kullanım kolaylığı açısından tüketiciye avantaj sunduğunu belirten Tezcan, sezon ilerledikçe hazır ürüne olan talebin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.