Parmak iziyle çip teknolojisini bir araya getiren DenizBank Biyometrik Kart ile kullanıcılar, parmaklarını kart üzerindeki sensöre yerleştirerek kartlarını ödeme noktasındaki temassız alana okutuyor; biyometrik kimliklerinin doğrulanması ve dijital olarak sistemde saklanan parmak iziyle eşleşmesini takiben ödemelerini saniyeler içinde tamamlayabiliyor. DenizBank Biyometrik Kart öncelikle limitli sayıda üretilerek müşterilere sunuluyor, ileriki süreçte tüm kanallar üzerinden başvuru alınabilecek.

Sektörümüzün önünü açan yenilikleri hedefliyoruz

DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede: "Ödeme sistemleri, alışveriş anlarındaki dijitalleştirilmiş, hızlı, kişiselleştirilmiş çözümler ve temassız teknolojilerde yaşanan dönüşümle son derece hızlı şekilde büyüyor. Parmak izinden kimlik doğrulama teknolojisi ise, biyometrik verinin tamamen kişiye özel olması nedeniyle, finansal güvenliği önemli ölçüde yukarı taşıyor. DenizBank olarak biz her zaman müşterilerimizin hayatının parçası haline gelmeyi hedefleyen, bu vizyonla çalışırken de hem hız ve pratiklik hem de güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefleyen bir kurum olduk. Teknoloji ve inovasyondaki gücümüz ve çevik yaklaşımımızla, sektörümüzün önünü açan yenilikleri hayata geçirmeyi hedefledik. Geleceğin temassız ve mobil odaklı ödeme yapılarına evrildiği bilinciyle de güvenli ödeme teknolojilerine yoğun olarak yatırım yaptık, yapıyoruz. Şimdi Biyometrik Kartımız ile parmak izi okutarak, şifresiz ödeme seçeneğiyle beraber biyometrik temelli kimlik doğrulama teknolojisini sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizi ve sektörümüzü ileri götürecek inovasyonlar geliştirmek üzere aynı vizyon ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”.

Ödeme deneyimini herkes için daha güvenli ve hızlı hale getiriyoruz

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, DenizBank ile her zamanki gibi verimli ve inovatif bir iş birliği gerçekleştirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kart sahipleri için ödemelerde güvenliğin yanı sıra, hızlı ve akıcı bir ödeme deneyimi sunmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. DenizBank Mastercard Biyometrik Kart, çip teknolojisini parmak iziyle bir araya getirerek, kart sahiplerinin fiziksel noktalarda alışveriş yaparken kimliklerini güvenli şekilde doğrulamalarına olanak sağlıyor. İşlem tamamen kart içinde gerçekleştiği için işletmenin ya da kart kabulü yapan finansal kuruluşun ek olarak herhangi bir şey yapmasına gerek kalmıyor. İşletmeler de alışverişi yapan kişinin kimliğinden emin olarak işlemlerini yapıyor. Mastercard logolu DenizBank Biyometrik Kart sahipleri, kartlarını dünya çapında tüm POS ödeme noktalarında kullanabilecekler. Türkiye’nin finansal ekosistemdeki inovasyonlara adapte olma hızı diğer pazarlara da örnek oluyor.” dedi.

Gürdal, DenizBank ve Mastercard’ın finansal inovasyonu merkeze alma odaklarının uyumundan bahsederken, “Biyometrik bilgiler global standartlarda da en güvenli doğrulama yöntemi olarak geçiyor. Biyometrik çözümlere yatırım yaparak, sadece dijital çağın gelişen güvenlik zorluklarına değil, aynı zamanda ödeme deneyimini iyileştirerek, herkes için daha güvenli, daha hızlı ve daha kullanışlı hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.