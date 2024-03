Modanın kalbi İtalya’da her yıl büyüme başarısı gösteren Orka Holding, mart ayında D’S damat markasıyla Roma ve Milano’da iki yeni mağaza birden açtı. Yeni D’S damat mağazaları, başkentin en modern alışveriş merkezlerinden olan Gran Roma’da ve Milano’nun en çok ilgi gören alışveriş merkezleri arasındaki Vicolungo’da açıldı. D’S damat’ın önceki gün Milano’da gerçekleşen açılışına Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu da katıldı. Açılışa İtalyan müşteriler de yoğun ilgi gösterdi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Seçme şansı verildiğinde “Made in Italy” ürünlerini tercih eden bir pazarda “Made in Turkiye” ürünleri ile her yıl büyümek önemli bir başarı” dedi.

“İtalya, lojistik üssümüz olacak”

İtalya’nın dünya moda endüstrisinde üretim ve tasarım kalitesinde standartları belirleyen bir ülke olduğunu hatırlatan Orakçıoğlu, “İtalya, dünya moda endüstrisinde karar belirleyici bir ülke. Burada başta Avrupa, ABD ve Japonya olmak üzere pek çok ülke ve bölgeden çok sayıda marka rekabet halinde. Böylesine bir ülkede üretim kalitesinden satış sonrası hizmete kadar her alanda tüketici güvenini kazanmış durumdayız. Yüksek teknolojiye dayalı, en iyi kalite ve en uygun fiyatı sunduğumuz, lüksü ulaşılabilir kıldığımız ürünlerimizle pazarda fark yaratmayı başardık” dedi.

Orakçıoğlu, ülkede her yıl büyümeye odaklandıklarını da vurgulayarak “İtalya, aynı zamanda tüm Avrupa kıtası için online satış ağı dahil lojistik üssümüz olacak. Bu konudaki çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Ayrıca 2024/25 Sonbahar-Kış sezonunda İtalya'nın en önemli şehirlerinden Venedik, Bologna, Katanya ve Napoli'de bulunan dört showroomda ürünlerimiz global markalarla birlikte satışa sunulacak” bilgisini de paylaştı.