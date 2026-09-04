SPK’dan yatırım fonları ve pay satışlarına yeni düzenleme: Sermaye şartı yükseldi, borsa dışı satışlara sınır geldi

Borsa İstanbul’da 3 hisse için yeni tedbir: İşlem kısıtlamaları başladı

Ruhi Çenet’in Hasidik Yahudiler belgeseli ABD’de tartışma başlattı: “Vergilerimiz nereye gidiyor?”

Piyasalarda haftanın kazananları belli oldu: Borsa, altın ve dövizde hareketlilik

Bunlar da ilginizi çekebilir

Apple’ın katlanabilir iPhone’u 3 bin doları aşabilir!

Türkiye’nin hizmet ihracatı 125 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Rusya'nın başkenti Moskova'yı, ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini aktardı. Witkoff ve Kushner'in ilk durağının Moskova olacağı belirtildi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerinde önce Moskova'ya, ardından Kiev'e ziyaret gerçekleştirecek.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.